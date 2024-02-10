РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Сторонники Порошенко: После истечения каденции 20 мая, Зеленский утратит легитимность

Сторонники Порошенко: После истечения каденции 20 мая, Зеленский утратит легитимность

В преддверие истечения президентского срока Владимира Зеленского, на Украине активизировались сторонники Петра Порошенко, который явственно почувствовал «запах жаренного» и возможность вернуться во власть.

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