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Девин Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач в матче с «Ютой»

Девин Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач в матче с «Ютой»

Защитник «Санз» Девин Букер отметился высокой продуктивностью в матче с «Джаз» (113:114). Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав за 41 минуту 16 из 31 с игры.

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