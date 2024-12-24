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Вячеслав Гладков призвал жителей Белгородской области соблюдать запрет на пиротехнику

Вячеслав Гладков призвал жителей Белгородской области соблюдать запрет на пиротехнику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники, подчеркнув важность запрета на пиротехнические изделия в регионе.

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