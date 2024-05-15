Пермская опера поделилась планами на новый сезон

Пермский театр оперы и балета представил планы на новый сезон. В новом сезоне в театре пройдет пять премьер — спектакли по хрестоматийной классике, знаковым произведениям XX века, а также мировые премьеры, написанные по заказу театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии