Юрист Соловьёв — о новом порядке вступления в наследство: станет проще

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, объяснил в беседе с RT, что с февраля этого года при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).