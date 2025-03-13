Юрист Соловьёв — о новом порядке вступления в наследство: станет проще

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, объяснил в беседе с RT, что с февраля этого года при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).
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