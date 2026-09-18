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Zero Hedge

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Huge Parallel Pro-Iran Demonstrations Take Over Sanaa & Tehran 

Huge Parallel Pro-Iran Demonstrations Take Over Sanaa & Tehran 

Huge Parallel Pro-Iran Demonstrations Take Over Sanaa & Tehran  Parallel protests were held in Tehran and Sanaa on Friday - both involving Shia populations expressing defiance at the US-Saudi-Israel axis, at a moment the region is on fire and Iran and its proxies seek to assert dominance and control over global energy transit chokepoints.

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