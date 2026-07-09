Терпеть больше не придется: анестезия в стоматологии станет обязательной

В России все стоматологические операции, способные вызвать боль, будут проводить с анастезией. Это положение закрепили в проекте приказа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного на портале нормативных актов.
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