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Пятый канал

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Терпеть больше не придется: анестезия в стоматологии станет обязательной

Терпеть больше не придется: анестезия в стоматологии станет обязательной

В России все стоматологические операции, способные вызвать боль, будут проводить с анастезией. Это положение закрепили в проекте приказа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного на портале нормативных актов.

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