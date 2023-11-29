Молодую мать, избившую младенца в Барнауле, отправили под стражу

Она хотела отказаться от ребенка еще в роддоме, но врачи уговорили оставить дочку В Барнауле утром 29 ноября суд отправил под стражу 24-летнюю жительницу Алтайского края, которая нанесла новорожденной дочери несколько ударов по голове, сообщает региональный СК.