Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинских беспилотника.
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