Под руководством инструкторов МЧС России волонтеры приступили к масштабным учебным поискам

В Тюменской области продолжается Всероссийский слет волонтеров-поисковиков. Пройдя теоретическую подготовку по картографии, ориентировании на местности, связи, первой помощи при различных травмах, организации и координации деятельности поисковых штабов участники слета приступили к практическим мероприятиям по поиску в природной среде.
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