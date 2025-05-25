Под руководством инструкторов МЧС России волонтеры приступили к масштабным учебным поискам

В Тюменской области продолжается Всероссийский слет волонтеров-поисковиков. Пройдя теоретическую подготовку по картографии, ориентировании на местности, связи, первой помощи при различных травмах, организации и координации деятельности поисковых штабов участники слета приступили к практическим мероприятиям по поиску в природной среде.