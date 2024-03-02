Оружие Судного Дня, Посейдон

"Да, применялись в 1949 году американцами против Японии!" Аффтор, учи историю. Это было в 1945 году! Хиросима и Нагасаки. А, в целом, статья интересная.

Лев Добрый

ЭТО НАШЁЛ В СТАТЬЕ НАД ФОТО ПОСЕЙДОНА! Гнев Посейдона Боевая головка сверх торпеды несет заряд эквивалентом в 2 мегатонны. Это заряд чрезвычайно разрушительной мощности. Помните, Малыша? Так назвали американцы атомную бомбу, разработанную в рамках Манхэттенского проекта. Это была первая удачно взорванная урановая бомба. Она же и первая в истории применённая атомная бомба. 6 августа 1945 года ее сбросили американские летчики на японский город Хиросима. Так вот ее мощность была 13-18 килотонн.