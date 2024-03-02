Добрый Мир
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Добрый Мир

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Оружие Судного Дня, Посейдон

Оружие Судного Дня, Посейдон

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Комментарии
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Астон Мартин
словами все что угодно можно нарисовать и морковку подвесить перед страждущей публикой ...вера только реальным делам ...🥸
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18 час.
Евгений Сорокин
&quot;Да, применялись в 1949 году американцами против Японии!&quot;  Аффтор, учи историю.  Это было в 1945 году! Хиросима и Нагасаки.   А, в целом, статья интересная.
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17 час.
Лев Добрый
ЭТО НАШЁЛ В СТАТЬЕ НАД ФОТО ПОСЕЙДОНА!  Гнев Посейдона Боевая головка сверх торпеды несет заряд эквивалентом в 2 мегатонны. Это заряд чрезвычайно разрушительной мощности. Помните, Малыша? Так назвали американцы атомную бомбу, разработанную в рамках Манхэттенского проекта. Это была первая удачно взорванная урановая бомба. Она же и первая в истории применённая атомная бомба. 6 августа 1945 года ее сбросили американские летчики на японский город Хиросима. Так вот ее мощность была 13-18 килотонн.
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15 час.

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