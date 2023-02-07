Мария Захарова - про немецкие танки на русской земле

Наши заслуженные диванные специалисты по вирусологии, внезапно ставшие диванными стратегами, дипломатами и полководцами, любят вальяжно порассуждать про то, как "Россия отступает", "дипломаты жуют сопли", "всё и всех слили" и далее по списку.