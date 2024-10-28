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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка»

«УНИКС не нуждается в представлении, это команда, которая обязательно будет бороться за медали, у казанцев классный состав, что по российским игрокам, что по легионерам.

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