Десятилетние наблюдения за болидами позволили создать первую геологическую карту пояса астероидов

Десять лет назад астрономы из различных учреждений, включая NASA и SETI (организация по поиску внеземного разума), запустили проект по картированию пояса астероидов, отслеживая метеориты при их входе в атмосферу Земли.
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