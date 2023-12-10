Фонд «Защитники Отечества» помог семье участника СВО в Новосибирске

Семья участника СВО не имела возможности оплатить отцу и мужу дорогостоящую операцию, а очередь на квоту в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО) подошла бы только в конце 2024 года.
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