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У Василевского 2-е поражение в текущем плей-офф – 23 сэйва из 27 в матче с «Торонто»

Андрей Василевский отразил 23 броска из 27 в матче с «Торонто» (3:4 ОТ, 1-2). Вратарь «Тампы» принял участие в третьей игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

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