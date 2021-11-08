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Камбоджа начала колоть детей до 5 лет китайскими вакцинами от COVID-19

Камбоджа начала колоть детей до 5 лет китайскими вакцинами от COVID-19

Камбоджа начала вакцинировать детей в возрасте до 5 лет китайскими вакцинами Sinovac от COVID-19, поскольку вакцинация для детей в возрасте старше 6 лет была завершена, объявил премьер-министр страны Самдеч Техо Хун Сен, передает агентство Синьхуа.

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