Камбоджа начала колоть детей до 5 лет китайскими вакцинами от COVID-19

Камбоджа начала вакцинировать детей в возрасте до 5 лет китайскими вакцинами Sinovac от COVID-19, поскольку вакцинация для детей в возрасте старше 6 лет была завершена, объявил премьер-министр страны Самдеч Техо Хун Сен, передает агентство Синьхуа.