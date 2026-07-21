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Космический таймлапс: NASA показало, как Марс превратился в тонкий серп перед зондом Psyche

Космический таймлапс: NASA показало, как Марс превратился в тонкий серп перед зондом Psyche

Космический аппарат запечатлел приближение к планете в мае 2026 года перед гравитационным манёвром, который изменил его траекторию к астероиду ПсихеяNASA опубликовало серию, показывающую, как Марс постепенно увеличивался в поле зрения космического аппарата Psyche во время сближения с планетой в мае 2026 года.

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