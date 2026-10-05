Филолог Пахомов: тотальная безграмотность молодежи РФ - это миф

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов рассказал в интервью РИА Новости, что тотальная безграмотность российской молодежи — это миф.
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