ИГОРЬ ЛИСИН На европейском небосводе готова зажечься ещё одна звезда. Республика Армения объявила о долгосрочных планах вступить в ЕС.
Вступить в ЕС, не выходя из ЕАЭС? Пашинян продемонстрировал шпагат на двух стульях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Как только правительство доводит свою страну до ручки - сразу начинаются разговоры о вступлении в ЕС... Армяне уже далеко не первые на этом пути... Так пожелаем им удачи и пошли они в женский репродуктивный орган...
Ответить
14 час.
Александр Салтановский
Ну так они (армянский народ) уже два раза его выбирали, данный факт говорит о многом!
Ответить
11 час.
Silver Kont
Ну это же хитрожопые армяне, пашинян ещё и стойку на ушах сделает...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии