Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вступить в ЕС, не выходя из ЕАЭС? Пашинян продемонстрировал шпагат на двух стульях

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Комментарии
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Балу -
Как только правительство доводит свою страну до ручки - сразу начинаются разговоры о вступлении в ЕС... Армяне уже далеко не первые на этом пути... Так пожелаем им удачи и пошли они в женский репродуктивный орган...
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14 час.
Александр Салтановский
Ну так они (армянский народ) уже два раза его выбирали, данный факт говорит о многом!
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11 час.
Silver Kont
Ну это же хитрожопые армяне, пашинян ещё и стойку на ушах сделает...
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6 час.
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