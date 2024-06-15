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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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При поддержке президента в Крыму продолжают строить школы и садики

При поддержке президента в Крыму продолжается работа по строительству детских садов и школ. Провёл совещание по лицензированию дошкольных образований в Симферопольском и Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь, Старый Крым, Судак и Ялта.

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