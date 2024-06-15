При поддержке президента в Крыму продолжают строить школы и садики

При поддержке президента в Крыму продолжается работа по строительству детских садов и школ. Провёл совещание по лицензированию дошкольных образований в Симферопольском и Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь, Старый Крым, Судак и Ялта.