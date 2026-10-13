Honda запустит беспроводную зарядку электрокаров во время движения к 2027 году

Японская компания Honda совместно с группой Taisei разработала систему беспроводной передачи энергии по дорогам (WPT road system), которая позволит заряжать электромобили без проводов прямо во время движения.
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