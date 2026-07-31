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Трамп: согласно сделке с Украиной, США могут забрать у нее практически все

Трамп: согласно сделке с Украиной, США могут забрать у нее практически все

www.globallookpress.com/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп 31 июля охарактеризовал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодное, отметив, что американская сторона сможет получить доступ практически к любым ресурсам.

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