Трамп: согласно сделке с Украиной, США могут забрать у нее практически все

www.globallookpress.com/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп 31 июля охарактеризовал соглашение с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодное, отметив, что американская сторона сможет получить доступ практически к любым ресурсам.
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