Запах — проводник к эмоциям и памяти. В отличие от зрения и слуха, обонятельные сигналы попадают напрямую в лимбическую систему — в миндалевидное тело и гиппокамп — зоны мозга, отвечающие за чувства и память, объясняют нейробиологи Гарварда.
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