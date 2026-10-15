Запах — проводник к эмоциям и памяти. В отличие от зрения и слуха, обонятельные сигналы попадают напрямую в лимбическую систему — в миндалевидное тело и гиппокамп — зоны мозга, отвечающие за чувства и память, объясняют нейробиологи Гарварда.