В новый год берём только хорошее, а всё плохое оставляем в году ушедшем

Новый год — это как день рождения: встречать весело и радостно пока молодой, и очень привычно и даже слегка грустно по мере прибавления годков.
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