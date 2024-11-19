Caviar представила в России гарнитуру Apple Vision Pro Oracle за 2 млн рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала эксклюзивную версию гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro под названием Oracle.
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