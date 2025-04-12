Академик РАН Онищенко: в текущем сезоне в РФ доминируют штаммы гриппа B

Текущий эпидемиологический сезон в РФ отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа B. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования, член Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.
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