В рамках подготовки Lexus LBX к 2027 модельному году японская компания пересмотрела комплектации кроссовера, добавив оборудование, которое ранее можно было приобрести только в виде опции.
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