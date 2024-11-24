У ВСУ возникли проблемы со снабжением из-за уничтожения складов российской армией

Проблемы со снабжением начались у подразделений ВСУ, дислоцированных на оккупированных территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Харьковской области, из-за уничтожения складов ударами российских военнослужащих, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.