Президентскую гонку на Тайване возглавил сторонник независимости острова

Лай Циндэ лидирует на президентских выборах на Тайване Кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на президентских выборах на Тайване после первого получаса обработки голосов.
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