В Новосибирске закроют Дюкановский железнодорожный переезд

На путях нужно провести экстренные работы по замене рельсов, а это займёт всю ночь.В ночь на воскресенье, 30 июля, в Ленинском районе Новосибирска закроют автомобильное движение по Дюкановскому железнодорожному переезду на Станционной, 59/1.