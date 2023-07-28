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В Новосибирске закроют Дюкановский железнодорожный переезд

В Новосибирске закроют Дюкановский железнодорожный переезд

На путях нужно провести экстренные работы по замене рельсов, а это займёт всю ночь.В ночь на воскресенье, 30 июля, в Ленинском районе Новосибирска закроют автомобильное движение по Дюкановскому железнодорожному переезду на Станционной, 59/1.

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