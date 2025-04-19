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Страна У: Мовная полиция, мёртвые «азовцы», распродажа Украины и подготовка банды Зе к выборам

Страна У: Мовная полиция, мёртвые «азовцы», распродажа Украины и подготовка банды Зе к выборам

В украинских соцсетях все больше нарастает возмущение тем, что Зе-режим выказывает полное безразличие к судьбе погибших на фронте солдат.

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