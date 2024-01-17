Центральная догма молекулярной биологии. Как перестать путать транскрипцию и трансляцию

﻿﻿Фрэнсис Крик, нобелевский лауреат и ученый, благодаря которому буквы ДНК стали тремя самыми известными буквами в современной биологии, дал своей гипотезе скандальное название «догма», совершенно не думая, что его наблюдения тем самым претендуют на статус бесспорно божественных правда – просто «догма», по мнению Крика, звучала круто.