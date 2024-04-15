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Колдуны, за которых «топит» государство. Или почему в Марокко чиновники поклоняются королю джинов Шамхарух. Тубкаль, часть 4

Колдуны, за которых «топит» государство. Или почему в Марокко чиновники поклоняются королю джинов Шамхарух. Тубкаль, часть 4

﻿﻿Вечером перед восхождением на Тубкаль мы узнали от местного гида, который всю свою жизнь прожил в Имлиле, что Шамхарк – это дух, решающий проблемы, чье убежище находится в Атласских горах недалеко от деревни Имлиль (Эмрил) между людьми и духами.

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