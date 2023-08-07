Основные проблемы и способы их решения

География, безусловно, очень интересный предмет. Однако это не делает его простым для понимания, и именно география зачастую становится камнем преткновения даже для тех, кто отлично разбирается в математике, физике или гуманитарных предметах.
География, безусловно, очень интересный предмет. Однако это не делает его простым для понимания, и именно география зачастую становится камнем преткновения даже для тех, кто отлично разбирается в математике, физике или гуманитарных предметах.
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