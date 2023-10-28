Что было бы, если бы Юпитер стал звездой

Представьте, что однажды утром вы выходите из дома и видите на небе сияние не одной, а двух звезд! Первая — это наше старое доброе Солнце, а вторая… Юпитер! Но как ПЛАНЕТА превратилась в звезду? И что теперь будет с Землей и ее обитателями? Прежде чем мы найдем ответ на эти вопросы, нам нужно вспомнить некоторые вещи, которые мы знаем о Юпитере.