Легендарный разработчик видеоигр представляет себе будущее, в котором графические процессоры не нуждаются в ПК

Ранее сегодня легендарный разработчик видеоигр Джон Кармак, ведущий программист таких культовых игр, как Doom, Quake и Wolfenstein 3D, высказался в пользу того, что можно вскользь назвать автономной видеокартой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии