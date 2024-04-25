Ключевая интрига: кто из губернаторов попадет в новый состав правительства РФ

Ключевая кадровая и политическая интрига в России связана с тем, кто из региональных руководителей уйдет на повышение в федеральные органы власти во время обязательного процесса реконфигурации федерального правительства в мае, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
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