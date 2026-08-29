Русская весна
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Русская весна

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В США обратили внимание на новую тактику России в зоне СВО

В США обратили внимание на новую тактику России в зоне СВО

ВС России значительно усилили атаки на все, что связано с украинской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире соцсетей.

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