В США обратили внимание на новую тактику России в зоне СВО

ВС России значительно усилили атаки на все, что связано с украинской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире соцсетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НАТО ответило на ...
- В Британии раскры...
- В Киеве введены э...
Когда то Путин же им (в первую очередь) сказал... "Мы ещё не начинали и будете затягивать - будет только хуже". Как будто - не слышали???