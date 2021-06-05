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Виейра может возглавить «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра может продолжить карьеру в Италии. «Сампдория» рассматривает кандидатуру 44-летнего француза в связи с тем, что переговоры по главному тренеру «Эмполи» Алессио Диониси зашли в тупик.

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