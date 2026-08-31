Каллас: Евросоюз задержал танкер с российской нефтью

По словам Каи Каллас, таким образом Евросоюз якобы пытается перекрыть финансирование российской экономики за счет продажи нефти.
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А почему мы трусливо ходим под чужими флагами? Почему нельзя гордо пойти под российским флагом? Понимая, что мы под санкциями и поэтому трусливо пытаемся маскироваться? Тогда зачем эти заявления об ответных мерах? За что будем отвечать? За камерунский танкер? Короче, ничего не изменилось. Пока мы не начнём ходить под своими флагами, убрав понятие "теневой" флот, нам по-прежнему будут плевать в лицо и нагло отбирать нашу нефть. Создавать конвои и в сопровождении одного военного корабля смело бороздить моря и океаны. И не надо арестовывать их корабли - научитесь просто свои защищать сначала.
Танкер Камеруна??? Там суточная добыча нефти уместится в один такой танкер!
По большому счёту ЕС сама просит и весьма настоятельно просит, практически требует, чтобы водные пространства вокруг ЕС превратились в зону запретную для входа всех торговых судов, в связи с риском пиратских нападений со стороны ЕС.
Поскольку ЧФ России, как впрочем и флот любой страны, не в состоянии обеспечивать безопасность частных грузовых судов, нужно либо обеспечивать каждое судно боевыми подразделениями (охранниками ЧВК), либо просто уничтожать любое судно (воздушное или водное) в нейтральных водах вздумавшее угрожать гражданскому судоходству.
А где наша хваленная защита от пиратов и др. захватчиков?
Теперь дела за нашими! Арестовать 3 танкера, везущих нефть в Европу!😱
ВОТ УЖ СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО , какая -то шмонька может давать приказы по остановке процессов торговли ? И наше правительство беззубо зрит на процесс издевательства ? Ну подгоните наш военный корабль и дайте по порту хорошеньким залпом . И потом у них нет разве наших послов . Вот если не ответят то мы имеем полное право атаковать ближайший порт , который послал пиратов , ну и пиратов тоже . Причём здесь Камерун , это наши интересы . Они на этом т играют . Пка не даш по рукам пользы не жди . Также было и с другими пиратами