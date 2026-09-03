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Царьград

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Путин поручил разработать 200 мастер-планов для России к 2030

Путин поручил разработать 200 мастер-планов для России к 2030

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке объявил о плане разработать 200 мастер-планов для всей России к 2030 году, подчеркнув необходимость создать для этого прочный правовой фундамент.

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