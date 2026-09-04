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В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам

В Польше началась рассылка мобилизационных предписаний резервистам

В Польше начали рассылать мобилизационные предписания резервистам. Военные комиссариаты страны приступили к массовой отправке документов, которые закрепляют за конкретными людьми определённые обязанности на случай объявления войны или мобилизации.

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