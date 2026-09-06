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Новости Липецка

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В Липецке задержали наркодилера с 40 граммами наркотиков

В Липецке задержали наркодилера с 40 граммами наркотиков

У подозреваемого изъяли более 40 граммов наркотиков, которые он планировал распространять в регионе. Мужчина уже имеет судимость за аналогичные преступления.

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