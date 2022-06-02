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Hurriyet: власти США и Великобритании призывают Швецию и Финляндию удовлетворить требования Турции

Hurriyet: власти США и Великобритании призывают Швецию и Финляндию удовлетворить требования Турции

Издание Hurriyet в четверг сообщило, что США и Великобритания в закулисных переговорах настаивают, чтобы власти Швеции и Финляндии удовлетворили требования Анкары по вопросу их членства в НАТО.

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