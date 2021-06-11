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На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей»

На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей»

Выставки вооружения и военной техники планируется провести в период с 22 по 28 августа на 9 выставочных площадках, которые будут развернуты в 4-х населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.

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