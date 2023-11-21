Си Цзиньпин и В. Путин направили поздравительные письма в адрес участников 10-го заседания в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК, и президент РФ Владимир Путин в понедельник направили поздравительные письма в адрес участников 10-го заседания в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России.