Две затрещины ﻿

Юрий ДолгорукийТолько дерьмо приплывает само ,за жемчугом надо нырять. В воскресенье в социальной сети Telegram появились видеокадры 32-летнего Оскара Дженкинса со связанными руками, которому выписывает смачную затрещину русский солдат, а в понедельник в австралийское министерство иностранных дел и торговли был вызван российский посол Алексей Павловский.