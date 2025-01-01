БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Согласен с Ильдусом когдаж наш горант поймет что унижая Россиян плохо сказываеца на их имиджеДве затрещины ﻿
  • Eduard
    Сталин бы не церемонился с финиками!Пираты Балтийског...
  • Eduard
    Потому что вдруг военные суда Росмии куда-то пропали!Пираты Балтийског...

Две затрещины ﻿

Две затрещины ﻿

Юрий ДолгорукийТолько дерьмо приплывает само ,за жемчугом надо нырять. В воскресенье в социальной сети Telegram появились видеокадры 32-летнего Оскара Дженкинса со связанными руками, которому выписывает смачную затрещину русский солдат, а в понедельник в австралийское министерство иностранных дел и торговли был вызван российский посол Алексей Павловский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пристрелить его на хер, а тушку возле их посольства оставить. Пусть сами своё дерьмо утилизируют!
Ответить
4 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с Ильдусом когдаж наш горант поймет что унижая Россиян плохо сказываеца на их имидже
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх