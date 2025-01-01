Юрий ДолгорукийТолько дерьмо приплывает само ,за жемчугом надо нырять. В воскресенье в социальной сети Telegram появились видеокадры 32-летнего Оскара Дженкинса со связанными руками, которому выписывает смачную затрещину русский солдат, а в понедельник в австралийское министерство иностранных дел и торговли был вызван российский посол Алексей Павловский.
Две затрещины
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пристрелить его на хер, а тушку возле их посольства оставить. Пусть сами своё дерьмо утилизируют!
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4 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с Ильдусом когдаж наш горант поймет что унижая Россиян плохо сказываеца на их имидже
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28 мин.
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