Русская весна

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Нижегородского фермера оштрафовали на 50 тысяч: он написал трактором на поле «Я русский» и снял это с дрона (ВИДЕО)

Нижегородского фермера оштрафовали на 50 тысяч: он написал трактором на поле «Я русский» и снял это с дрона (ВИДЕО)

Фермера Николая Щелокова, который в мае этого года на тракторе сделал в поле в Арзамасском районе Нижегородской области огромную надпись «Я русский» и выложил снятое с дрона видео под одноименную песню Шамана, оштрафовали на 50 тысяч рублей за использование беспилотника.

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