Русские войска в ЛНР отразили 193 атаки, потери Киева — 32 тыс. солдат

В декабре русские войска на рубежах Луганской Народной Республики отразили 193 контратаки. Потери Украины составили почти 32 тысячи солдат.
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